Mutmaßlicher Betrüger soll Geld mit Rucksäcken gemacht haben

Isny (dpa/lsw) - Ein ehemaliger Mitarbeiter eines Ausrüstungsherstellers im Kreis Ravensburg soll sich jahrelang am hochpreisigen Sortiment des Unternehmens selbst bereichert haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, soll der 31-Jährige unter anderem Kleider, Rucksäcke und Taschen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro unrechtmäßig einbehalten haben. Gegen ihn werde wegen schweren Betrugs ermittelt. Der Mann arbeitete von 2019 bis 2022 bei dem Ausrüstungshersteller. Er soll falsche Kundenaufträge vorgespielt und die Waren so in seinen Besitz gebracht haben. Ermittler fanden einen Teil davon in seiner Wohnung. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass er einen weiteren Teil der Beute weiterverkauft hat.