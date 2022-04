Mutmaßlicher Messerstecher aus Mannheim festgenommen

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann sitzt nach einer Messerattacke in Mannheim in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen dem Mann versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der Mann soll am vergangenen Samstag in einer Mannheimer Gaststätte einen 23-Jährigen mit acht Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Eine Notoperation habe dem Mann das Leben gerettet.

Nach Angaben der Behörden stritt sich das spätere Opfer mit einer Bedienung in der Gaststätte. In diesen Streit habe sich der Verdächtige eingemischt. Der 22-Jährige habe das Opfer mit dem Messer angegriffen und sei mit einem anderen Mann geflüchtet, der ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Aufnahmen einer Videokamera brachten die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen, den sie in seiner Wohnung in der Mannheimer Innenstadt festnahmen.