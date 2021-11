Mutmaßlicher Rezeptfälscher festgenommen: Haftbefehl

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des mutmaßlichen Fälschens von Rezepten hat die Polizei in Stuttgart einen Tatverdächtigen festgenommen. Am Samstag erging gegen den 39-Jährigen Haftbefehl, wie sie mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, in einer Apotheke versucht zu haben, ein verschreibungspflichtiges Medikament mit Hilfe eines gefälschten Rezepts zu kaufen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hatten Beamte verschreibungspflichtige Medikamente, mehrere Hundert Gramm Marihuana, geringe Mengen an Haschisch und Kokain sowie knapp 50 Ecstasy-Tabletten gefunden. Die Festnahme des Mannes erfolgte am Freitagnachmittag.

