Mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia festgenommen

Calw (dpa/lsw) - Spezialkräfte haben ein mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia in Calw festgenommen. Der 42-Jährige wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht, wie die Polizei am Freitag berichtete. Er soll an Erpressungen und der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie dem bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt gewesen sein. Nach seiner Festnahme am Donnerstag läuft gegen den Mann ein Auslieferungsverfahren.

