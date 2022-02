Nächstes Sturmtief bläst Orkanböen auch über den Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch wenn der Südwesten das Sturmtief «Ylenia» ohne größere Schäden überstanden hat, droht ab Freitag bereits der nächste schwere Sturm. Das Tief «Zeynep» könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar noch heftiger werden, es soll aber vor allem über die Nordhälfte Deutschlands ziehen.

Doch auch für Baden-Württemberg rechnet der DWD ab dem Abend mit zum Teil schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern. Auf den Schwarzwaldgipfeln könne es auch Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. Im Verlauf der Nacht soll der Wind dann nachlassen.

Auch am Samstag dürfte der starke Wind laut den Wetterexperten noch anhalten mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern im Bergland und im Nordosten des Landes. Oberhalb von 600 Metern könnte es zudem Frost und überfrierende Nässe geben. Vor allem Autofahrer sollten in der Nacht und am Samstagmorgen deshalb acht geben.

