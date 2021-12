Nach Ausschreitungen: Maskenpflicht und Alkoholverbot

Reutlingen (dpa/lsw) - Angesichts teils gewaltsamer Proteste gegen die Maßnahmen im Kampf gegen Corona wächst die Sorge vor einer weiteren Radikalisierung im Südwesten. Der Protest werde immer lauter, immer heftiger, immer brutaler, warnte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag. Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume sagte, dass viele radikaler werdende Protestierer nicht mehr im Dialog zu erreichen seien. Als Reaktion auf die Ausschreitungen in Reutlingen gelten dort seit Montag eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot für bestimmte Bereiche der Innenstadt.

An der Veranstaltung in Reutlingen am Samstag unter dem Motto «Für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung» hatten nach Angaben der Polizei rund 1500 Menschen teilgenommen. Aufforderungen zum Tragen einer Maske seien ignoriert worden, hieß es. Infolgedessen wurde die Versammlung aufgelöst. Beim Versuch der Polizei, die Versammlung zu stoppen, durchbrachen Teilnehmer nach Polizeiangaben mit Gewalt die Kette der Beamten, so dass diese Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten. Es wurden vier Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurden rund 100 Platzverweise erteilt.

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) sprach von einer «generalstabsmäßig» vorbereiteten Aktion von Querdenkern, Corona-Leugnern und Impfgegnern. Die Sanktionen würden nun auf den Fuß folgen. Der Staat habe sich irgendwann einmal entscheiden, passiv zu sein. «Dieser Staat muss jetzt die Zähne zeigen», sagte Keck.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft lobte die Anordnung der Stadt Reutlingen. «Wer glaubt, dass die Polizei mit dem Zoll-Stock die Abstände zur Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert, macht uns zum Kasper», sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Oliver Auras. «Und noch schlimmer, man bringt die Demonstranten und «Alibi-Spaziergänger» in eine Situation, dass sie sich sicher fühlen und weiterhin ihre Spielchen mit der Polizei treiben.»

In zahlreichen deutschen Städten gab es am Wochenende angemeldete, aber auch nicht genehmigte Demonstrationen von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Dabei kam es zum Teil auch zu Ausschreitungen. Innenminister Strobl (CDU) kritisierte insbesondere Angriffe auf Polizisten scharf. «Wer die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit missbraucht, hierbei gar noch Gewalt gegen diejenigen anwendet, die sprichwörtlich ihren Kopf für den Schutz dieser Rechte hinhalten, verlässt den gemeinsamen Boden der Demokratie, er demoliert unsere Demokratie», teilte er mit.

Mehr als 1400 Polizistinnen und Polizisten haben nach Angaben des Innenministeriums am vergangenen Wochenende im Südwesten 39 Versammlungen mit rund 9000 Teilnehmern begleitet, davon 22 Versammlungen mit Bezug zur Corona-Pandemie. Mit dem Anstieg der Infektionszahlen und strengeren Regelungen sei ein «intensiveres Versammlungsgeschehen» zu verzeichnen, bilanzierte Strobl. Bei Ausschreitungen in Reutlingen seien allein 150 Polizisten im Einsatz gewesen. Strobl berichtete von zahlreichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die angezeigt worden seien.

Von Freitag bis Sonntag habe die Polizei bei Kontrollen zudem rund 650 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt, darunter knapp 300 Verstöße gegen die Maskenpflicht. Seit Beginn der Pandemie habe die Polizei rund 373.000 Verstöße festgestellt, mehr als 2,18 Millionen Personen und rund 802.000 Fahrzeuge kontrolliert. Laut Strobl sind allein in dieser Woche mehr als 100 weitere zusätzliche Polizeikontrollen geplant.

«Wo Impfgegner neben Rechtsextremen und Esoterikerinnen neben Reichsbürgerinnen laufen, fehlt es definitiv am demokratischen Mindestabstand», sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Oliver Hildenbrand. Er wünsche sich, dass diejenigen sichtbarer werden, die für die Schutzmaßnahmen eintreten.

Die radikaler werdenden Gegner der Corona-Maßnahmen hätten sich in eine Sackgasse manövriert, sagte der Antisemitismusbeauftragte Blume dem Südwestrundfunk (SWR). «Sie können jetzt entweder zugeben, das war alles falsch und sich impfen lassen und zurückziehen, oder immer weiter eskalieren.» Zwar sinke nach seiner Beobachtung die Zahl der Gegner, es blieben aber die radikalen, lauten und uneinsichtigen Kritiker der Maßnahmen zurück. «Sie wollen keine Faktenchecks mehr wahrnehmen, sondern sie brüllen nur noch ihren Verschwörungsmythos hinaus», sagte er. «Und da ist dann auch kein Dialog mehr möglich.»

