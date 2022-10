Nach Brand: Kein Fremdverschulden bei Tod der Frau

Meersburg (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer brennenden Wohnung in Meersburg (Bodenseekreis) geht die Polizei nicht von einer Fremdeinwirkung aus. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, deute das Ergebnis der Obduktion darauf hin, dass die Frau an den unmittelbaren Folgen des Brandes am Freitag, 14. Oktober, gestorben sei. Weiterhin unklar sei, ob es sich bei der Frau um die 75-jährige Wohnungsbesitzerin handelt. «Die Verstorbene ist nach wie vor nicht endgültig identifiziert», hießt es dazu in einer Mitteilung. Als Brandursache wird ein tragischer Unglücksfall im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Elektrogerätes vermutet.

14 weitere Personen, die sich zur Brandzeit in dem Mehrfamilienhaus in Meersburg aufhielten, wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.