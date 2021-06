Nach drei Stunden aus See gezogen: Mann stirbt in Klinik

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Schwimmer, den Retter nach drei Stunden Suche aus einem Badesee bei Freiburg gezogen haben, ist in einer Klinik gestorben. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Frau des Mannes war nach Angaben der Feuerwehr mit ihm an dem See und hatte ihn am Mittwochabend als vermisst gemeldet. Ein Großaufgebot suchte daraufhin nach ihm: Es waren mehrere Boote und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Taucher fand den leblosen Mann später in etwa zehn Metern Tiefe. Eine Reanimation blieb ohne Erfolg. Weitere Details sowie das Alter des Mannes waren zunächst nicht bekannt.

