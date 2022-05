Nach einem Jahr Pause wieder Frühjahrs-Meeting in Iffezheim

Iffezheim (dpa/lsw) - Nach einem Jahr Pause wegen eines Betreiberwechsels findet ab dem kommenden Donnerstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim wieder das Frühjahrs-Meeting statt. Baden Galopp, der neue Betreiber, war erst zur Großen Woche im vergangenen August eingestiegen. An den insgesamt drei Renntagen am Donnerstag, Samstag und Sonntag werden knapp eine halbe Million Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. 400 Pferde sind gemeldet worden, von denen mehr als 300 auch tatsächlich an den Start gehen werden.



Am Sonntag ist der Start des besten deutschen Galoppers, Torquator Tasso, im Großen Preis der Badischen Wirtschaft die Zugnummer des Meetings. Der Hengst hatte im letzten Jahr sensationell den Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen, das berühmteste Rennen der Welt. Nun gibt Torquator Tasso sein Comeback nach der Winterpause.