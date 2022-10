Nach Großeinsatz: 34-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Großeinsatz der Polizei in der Heilbronner Innenstadt befindet sich der mutmaßliche Verursacher wieder auf freiem Fuß. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 34-Jährige mit einer Schreckschusswaffe am Donnerstagabend mehrere Schüsse in einem Parkhaus abgegeben und sich anschließend in einem ehemaligen Hotel verschanzt haben. Auf dem Weg dorthin soll er die Waffe offen bei sich getragen haben. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen authentischen Nachbau einer Maschinenpistole.

Die Polizei nahm den Mann am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung des ehemaligen Hotels fest. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Während des Einsatzes wurde die Innenstadt für mehrere Stunden großräumig abgesperrt. Personen in der Umgebung wurden evakuiert. Nach Angaben der Beamten waren Polizisten im mittleren zweistelligen Bereich im Einsatz, darunter Spezialkräfte. Verletzt wurde niemand.

Dem Mann wird nun ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Weil in seiner Wohnung Betäubungsmittel gefunden wurden, wird er außerdem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.