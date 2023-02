Nach Kissen-Angriff auf Seniorin ist Pflegerin in U-Haft

Tübingen (dpa/lsw) - Alkoholisiert und mit einem Kissen in der Hand soll eine Pflegerin versucht haben, eine Seniorin im Landkreis Tübingen zu töten. Die 49-Jährige soll am vergangenen Freitagabend im Schlafzimmer der alten Frau in Kusterdingen auf diese losgegangen sein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Polin lebte den Angaben nach erst wenige Tage bei der Seniorin. Die alte Frau konnte sich in ihrem Bett wehren und so laut um Hilfe rufen, dass die Nachbarn sie hörten und die Polizei riefen. Gegen die Pflegerin wurde am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Das Motiv war zunächst unklar.