Nach Krawallen: Freitreppe an einzelnen Abenden gesperrt

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt wird die Freitreppe an bestimmten Abenden gesperrt. Dort dürfe man freitags und samstags sowie an Abenden vor Feiertagen je von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetages nicht verweilen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Damit würde das Verbot erstmals am Mittwochabend vor Fronleichnam gelten. Das Areal zu durchqueren, bleibt aber erlaubt.

Die Freitreppe sei bei den Ausschreitungen am Samstagabend, bei denen mehrere Polizisten verletzt wurden, «Ausgangspunkt der Provokationen und Übergriffe» gewesen, begründete Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) die Entscheidung. Es gehe darum, «Provokateuren die Bühne zu nehmen». Ein ähnliches Verbot in anderen Teilen der Innenstadt sei aber vorerst nicht geplant, sagte Maier. Die Krawalle dürften nicht zu einem «Kollektivverbot» führen.

