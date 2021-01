Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss in den kommenden beiden Partien gegen Darmstadt 98 und den Karlsruher SC auf Mittelfeldspieler Kevin Sessa verzichten. Der 20-Jährige hatte bei der 0:4-Niederlage beim SV Sandhausen am vergangenen Freitag für eine Notbremse in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen. Er wurde für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt, wie der Club am Montag mitteilte.