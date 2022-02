Nach Sturz auf Gehweg: Seniorin stirbt im Krankenhaus

Tamm (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist in Tamm auf einem Gehweg gestürzt und schwer verletzt im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die 82-Jährige in der Gemeinde im Kreis Ludwigsburg vermutlich alleinbeteiligt gestürzt sein. Daraufhin wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Sonntag aufgrund der Verletzungen starb. Die Polizei Ludwigsburg sucht nach Zeugen für den Unfall am Freitagmittag.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-16623/3