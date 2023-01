Nach Unfallflucht: Pinkelpause vor der Autobahnpolizei

Darmstadt (dpa) - Für seine Pinkelpause hat sich ein Autofahrer am frühen Samstagmorgen an der Autobahn 5 bei Darmstadt einen ungünstigen Platz ausgesucht. Der Mann hatte 40 Minuten vorher mit seinem Wagen die Autobahnleitplanke in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim bei Heidelberg gerammt und sich dann von der Unfallstelle entfernt, wie die Polizei berichtete. Die Beamten schickten eine Streife zur Verfolgung los, mussten aber letztlich nur aus dem Fenster ihrer Wache schauen und den Verdächtigen festnehmen, der dort in einen Busch urinierte. Ein Atemalkoholtest habe 1,5 Promille ergeben.