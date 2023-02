Narren fahren in Zubern den Bach hinunter

Schramberg/Rottweil (dpa/lsw) - In geschmückten Holzzubern sind Dutzende Narren-Teams am Rosenmontag in Schramberg (Kreis Rottweil) das Flüsschen Schiltach hinabgefahren. Tausende Zuschauer feuerten die Teilnehmer der traditionellen «Da-Bach-na-Fahrt» in der Schwarzwaldstadt an. 40 Teams hatten sich laut Narrenzunft Schramberg für das Spektakel angemeldet. Nasse Füße waren bei vielen garantiert.

Die Fahrt den Bach hinunter gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Wegen der Corona-Pandemie war die Tradition in den vergangenen zwei Jahre abgesagt worden.

Im rund 20 Kilometer entfernten Rottweil hatten die Narren den Rosenmontag mit ihrem traditionellen Straßenumzug eingeläutet. Auch in anderen Städte wie Ravensburg versammelten sich am Fastnachtsmontag Tausende Narren und Besucher, um die heiße Phase der «fünften Jahreszeit» zu feiern.