Narrengericht verurteilt Kubicki zu 210 Litern Wein

Stockach (dpa) - 210 Liter Strafwein, Austern und Champagner muss FDP-Politiker Wolfgang Kubicki (70) an das traditionelle Narrengericht in Stockach (Kreis Konstanz) zahlen. Die Fastnachts-Richter befanden den Bundestagsvizepräsidenten am Donnerstag in einem Anklagepunkt für schuldig. Außerdem verurteilten sie den FDP-Vize zu einer Tanzeinlage in einer Damenrunde und schlugen ihn zum Laufnarren. Kubicki waren in der Verhandlung zuvor unter anderem Sexismus und die Gefährdung der politischen Kultur vorgeworfen worden - weil er die Meinungsfreiheit bis aufs äußerte strapaziere. Der Beklagte plädierte für nicht schuldig.

Das mehr als 600 Jahre alte Stockacher Narrengericht gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht im Südwesten. Auf der Anklagebank der Institution saßen bereits Franz Josef Strauß (CSU), Guido Westerwelle (FDP) und Angela Merkel (CDU). In den vergangenen Jahren hatten die Verhandlungen coronabedingt pausiert.