Nass-grauer Start ins Wochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit vielen Wolken und einigem Regen beginnt für den Südwesten das Wochenende. Am Freitagmorgen vor allem in Richtung Allgäu, von Mittag an wieder im ganzen Land, müsse mit Regenschauern und auch Gewittern gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Sonne zeige sich am Freitag nur selten. Dazu werden Höchstwerte von 17 Grad im höheren Bergland und bis zu 23 Grad im Rheintal erwartet.

Ähnlich nass und grau wird laut DWD auch der Samstag. Vom Nachmittag an sind wieder kräftige Gewitter möglich. Dazu werden bis zu 17 Grad im Bergland und 24 Grad im Kraichgau erwartet. Wolkig und nass, mit Höchstwerten zwischen 19 und 26 Grad, soll auch der Sonntag werden.