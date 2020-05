Nasses Wochenende im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Woche endet im Südwesten mit Wolken, Regen und Gewitter. Im Norden Baden-Württembergs ist der Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst wolkig, im Süden dagegen heiter. Im Bergland seien kräftige Gewitter zu erwarten. In Gewitternähe rechnen die Wetterexperten mit starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Sonntag rechnen die Meteorologen mit einzelnen Schauern, mit Blitz und Donner.

Am Sonntag geht es fast unverändert so weiter: Die Wetterexperten sagen Wolken, Schauer und Gewitter voraus. Im Bergland sei mit höchstens 19 Grad zu rechnen, im Rhein mit 25 Grad. Die Woche endet in der Nacht zum Montag mit einzelnen Schauern, Gewittern und teils kräftigem Regen.