Neckar-Odenwald-Kreis: Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Mosbach (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin ist in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) von einem Auto angefahren worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 71-Jährige war am Samstag beim Überqueren einer Straße von einem 38-jährigen Autofahrer übersehen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie prallte auf die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Sie schwebte nach Angaben der Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr.