Neckar-Odenwald will alle ans Glasfaser-Netz anbinden

Buchen (dpa/lsw) - Der Neckar-Odenwald-Kreis will seine Bürger als erster Landkreis in Deutschland flächendeckend mit Glasfaser für schnelleres Internet versorgen - und das privatwirtschaftlich organisiert, ohne Steuer- und Fördergelder. Der schrittweise Ausbau werde voraussichtlich bis Ende 2024 dauern, teilte das Landratsamt am Montag in Buchen mit. Die Menschen in der Region hätten 21 000 Verträge mit dem Anbieter BBV geschlossen; nötig für die Umsetzung des Projekts waren 13 500. Der Investor und BBV-Gesellschafter Infracapital steuert mehr als 120 Millionen Euro bei.

«Ich freue mich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger die historische Dimension des einmaligen Angebots nicht nur erkannt, sondern auch derart beherzt genutzt haben», erklärte Landrat Achim Brötel (CDU). «Der Neckar-Odenwald-Kreis wird zum ersten Landkreis in Deutschland, der die Glasfaser in allen 27 Kommunen ohne einen Cent Steuer- und Fördergelder erhält.» Der Ausbau soll im Juni beginnen.

Mehr als 90 Prozent der Nutzer im Neckar-Odenwald-Kreis verfügen laut einem Sprecher des Landratsamts schon heute etwa dank Kupfer- oder anderer Technologien über Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Um langfristig auch wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden, sei eine Umstellung auf Glasfaser aber wichtig.

