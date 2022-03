Neue Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten ab Samstag (19.3.)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach zwei Jahren Pandemie werden auch im Südwesten wichtige Corona-Auflagen abgeschafft. Es gibt von diesem Samstag an keine Kontaktbeschränkungen mehr und auch die Kapazitätsgrenzen für Veranstaltungen fallen weg. Nach den Beschlüssen der Landesregierung dürfen sich auch Ungeimpfte ab Samstag wieder ohne jegliche Einschränkungen treffen. Mit der neuen Corona-Verordnung, die am Freitagabend (18.3.) notverkündet wurde, gehört auch das System mit Basis-, Warn- und Alarmstufe der Vergangenheit an, teilte das Staatsministerium am Freitag mit. Das Land setzt damit das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes um. Zugleich greift die grün-schwarze Landesregierung aber auf eine Übergangsregel zurück, mit der Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen zumindest noch zwei Wochen lang - bis zum 2. April - bestehen bleiben sollen.

Maskenpflicht

Bundesweit gilt die Maskenpflicht auf absehbare Zeit noch in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr. Im Südwesten gilt mindestens bis zum 2. April noch eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Auch in Schulen und an Kitas soll zumindest für die zweiwöchige Übergangsfrist weiterhin Maske getragen werden. Im Freien reicht eine medizinische Maske, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

3G-Regel in Restaurants

An der bestehenden 3G-Regel soll sich in der Übergangszeit bis Anfang April ebenfalls nichts ändern. Das heißt: Wer ins Restaurant, zu einer Messe, in eine Ausstellung und viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens will, muss geimpft, getestet oder genesen sein. Clubs und Diskotheken dürfen nur Geimpfte oder Genesene betreten, die noch dazu einen aktuellen Test vorweisen können.

Arbeitsplatz: 3 G und Homeoffice-Pflicht entfällt

Die gesetzliche Homeoffice-Pflicht und Pflicht zur mobilen Arbeit entfällt. Auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz entfällt. Ausgenommen sind sensible Bereiche, etwa Schulen und Kitas.

60.000 Zuschauer beim VfB Stuttgart

Es kann wieder volle Stadien oder Konzertsäle geben: Bei Veranstaltungen muss die Zahl der Zuschauer oder Gäste nicht mehr begrenzt werden. Beim VfB Stuttgart dürfen bereits am Samstag rund 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel gegen den FC Augsburg verfolgen.

Testpflichten gibt es weiter

Die Testungen an den Schulen sollen dagegen angepasst werden. Ab Montag wird es an den Schulen und Kitas in Baden-Württemberg dann nur noch zwei statt wie bisher drei Corona-Tests pro Woche geben. Außerdem entfallen die sogenannten Wiedereintrittstestungen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nach einem Infektionsfall. Die Testpflicht in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen wird fortgeführt. Auch die allgemeine Abstandsempfehlung (1,5 Meter) bleibt erhalten.

Absonderung

Die bisher geltenden Regeln der Absonderungsverordnung bleiben weitgehend bestehen. Positiv auf das Coronavirus getestete Personen müssen sich sofort in Absonderung begeben. Lediglich die fünftägige Testpflicht in einer Schulklasse oder Kita-Gruppe entfällt.

Was passiert nach dem 2. April?

Baden-Württemberg kann nach dem 2. April regionale Hotspots festlegen. Der Landtag muss zunächst ein Gebiet zum Hotspot erklären. Aus Sicht der Bundesregierung kann das auch ein ganzes Bundesland sein. Ob Baden-Württemberg - ähnlich wie Bayern es plant - das ganze Land nach dem 2. April zum Hotspot erklärt, ist aber noch ungeklärt. Die Landesregierung hält die Regelung des Bundes für rechtlich schwer umsetzbar.