Niefern-Öschelbronn (dpa/lsw) - An der Autobahn 8 bei Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) soll künftig eine neue Grünbrücke für weniger Wildunfälle sorgen. Der 64 Meter lange Überweg werde bis Herbst 2025 fertig gestellt, wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte. Der Standort liege in einem Wildtierkorridor des Nordschwarzwalds. Zu den Baukosten wurden keine Angaben gemacht.