Neue Hochrechnung: Grüne legen weiter zu

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen bauen nach einer neuen Hochrechnung ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg weiter aus. Nach Berechnungen von Infratest dimap im SWR-Fernsehen um 19.24 Uhr kommt die Regierungspartei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf 32,3 Prozent der Stimmen - 2 Punkte mehr als vor fünf Jahren. Die mitregierende CDU verliert demnach 3,5 Punkte und landet bei 23,5 Prozent. Die AfD liegt laut Hochrechnung mit 10,5 Prozent (2016: 15,1) hinter der SPD, die auf 11,1 Prozent kommt. Die FDP verbessert sich von 8,3 auf 10,7 Prozent. Die Linke bleibt erneut unter der Fünf-Prozent-Hürde, zieht also nicht in den Landtag ein.

