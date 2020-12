Neue Quarantäne-Regeln in Baden-Württemberg: Häusliche Quarantäne wird auf zehn Tage verkürzt

Die Landesregierung hat am Dienstagmittag (01.12.) die Corona-Verordnung "Absonderung" neu angepasst. Nachdem sich Bund und Länder bereits am 25. November auf eine häusliche Quarantäne von einheitlich zehn Tage geeinigt haben, wurde dies in der neuen Verordnung des Landes so verankert.

Die neue Verordnung tritt ab Mittwoch, den 2. Dezember, in Kraft. Fragen und Antworten zu den neuen Quarantäne-Regeln können auf der Homepage des Landes nachgelesen werden.