Neue Zahlen für den Südwest-Arbeitsmarkt erwartet

Stuttgart (dpa) - Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur will am Donnerstag (10.00 Uhr) in Stuttgart ihren Arbeitsmarktbericht für September vorlegen. Im August war die Zahl der Menschen ohne Job in Baden-Württemberg wieder angestiegen. Es stellt sich nun die Frage, ob sich dieser Trend möglicherweise fortsetzt. Die Südwest-Arbeitslosenquote hatte im August bei 3,9 Prozent gelegen.

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hatte erst am Mittwoch mitgeteilt, dass die Wirtschaft im Südwesten im Bundesvergleich überdurchschnittlich gut aus der Krise komme. Sie bekräftigte eine frühere Einschätzung, wonach die Wirtschaft in Baden-Württemberg im laufenden Jahr in einer Spanne von 3,5 bis 4 Prozent wachse.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-416546/2