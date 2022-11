Neuinszenierung von «Ottone - Re di Germania»

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei den 45. Internationalen Händel-Festspielen in Karlsruhe soll im kommenden Jahr die Oper «Ottone - Re di Germania» in einer neuen Inszenierung aufgeführt werden. Die Uraufführung des Werks im Jahr 1723 in London jähre sich dann zum 300. Mal, wie das Badische Staatstheater am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.

Vom 17. Februar bis zum 3. März stehen Operninszenierungen mit internationalen Stars sowie Konzerte mit renommierten Barockmusikern auf dem Programm.

Die Händel-Festspiele wurden 1978 als Festival ins Leben gerufen. Es widmet sich ganz der Musik des deutsch-englischen Barockmeisters Georg Friedrich Händel (1685-1759). Die Festspiele finden rund um dessen Geburtstag, den 23. Februar, statt. Sie hatten sich in Zeiten vor der Corona-Pandemie als Besuchermagnet etabliert.