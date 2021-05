Neun Hochsitze im Neckar-Odenwald-Kreis beschädigt

Hardheim (dpa/lsw) - Unbekannte haben in den Wäldern bei Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) neun Hochsitze beschädigt. Vermutlich haben «abenteuerlustige» Kinder und Jugendliche die Schäden angerichtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Dickicht in der Nähe der Tatorte seien zwei kleinere Hütten gefunden worden, die auch aus dem Holz der Hochstände gebaut wurden. Die Taten ereigneten sich den Angaben nach zwischen Anfang April und Ende Mai.

Die Polizei betonte, dass es sich um strafbare Sachbeschädigungen und Diebstähle handelt. Die Schäden können zudem die Stabilität der Hochsitze beeinträchtigen und Jäger in Gefahr bringen. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

