Neun Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A5

Hemsbach (dpa/lsw) - Neun Menschen sind bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Autobahn 5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei war es am Samstag zu dem Auffahrunfall gekommen, als ein Autofahrer während eines leichten Rückstaus von hinten gegen einen Wagen stieß und ihn auf zwei weitere Autos schob. Die Fahrspuren sind in Richtung Heidelberg voll gesperrt worden. Laut einem Sprecher wird der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.