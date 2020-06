Crailsheim (dpa/lsw) - Der Kanadier Trae Bell-Haynes ist der erste Neuzugang der Merlins Crailsheim für die neue Saison. Wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, kommt der 24-jährige Point Guard von den Helsinki Seagull. Er war 2018 nach Frankfurt zu den Fraport Skyliners gekommen und hatte weitere Engagements in der NBA Summerleague und in Kanada, bevor er nach Finnland ging.