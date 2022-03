Nicht bezahlte Taxifahrt endet im Gefängnis

Mannheim (dpa/lsw) - Nachdem er eine Taxifahrt nicht bezahlt hatte, soll ein Betrunkener in Mannheim die angerückte Polizei angegriffen haben. Da wegen eines ähnlichen Angriffs schon ein Haftbefehl vorlag, wurde der Mann in ein Gefängnis gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei dem Vorfall am Dienstagmorgen war der 38-Jährige mit einem Taxi nach Hause gefahren, hatte sich kurz vor seiner Wohnung absetzen lassen und war vor dem Taxifahrer weggelaufen. Der Fahrer rief daraufhin die Beamten, die den Flüchtigen schnell finden konnten. Als die Polizisten die Anzeige aufnehmen wollten, versuchte der Mann erneut zu fliehen. Bei der anschließenden Festnahme griff der Betrunkene den Angaben zufolge die Polizisten an. Dabei sei ein Beamter leicht verletzt worden.

Bei weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass gegen den 38-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, weil er bereits 2019 Polizeibeamte angegriffen hatte. Daher wurde der Mann direkt am Dienstag in ein Gefängnis gebracht.