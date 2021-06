Niedriger Inzidenzwert ermöglicht Lockerungen in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Normalität kehrt schrittweise in die Landeshauptstadt zurück. Wie es aus dem Rathaus heißt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart seit fünf Tagen in Folge unterhalb der Schwelle von 50. Somit könnten nun die coronabedingten Regeln von Donnerstag an teilweise gelockert werden. So sei etwa das Einkaufen im Einzelhandel wieder ohne Testpflicht möglich. Auch die Click-and-Meet-Regelungen gelten von Donnerstag an nicht mehr. Es gebe jedoch weiterhin eine Maskenpflicht in und vor den Geschäften und auf den Parkplätzen.

«Die Lockerungen erlauben Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Person aus bis zu drei Haushalten. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt, auch nicht mitgezählt werden Geimpfte und Genesene mit entsprechenden Nachweisen», heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwoch. Beispielsweise für Büchereien und Bibliotheken, zoologische und botanische Gärten, Galerien, Gedenkstätten und Museen entfalle die Anmeldepflicht sowie die Personenbeschränkung und die Maskenpflicht im Freien.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte für Stuttgart am Mittwoch eine Inzidenz von 43,2 gemeldet. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Auch für Mannheim hatte das RKI eine Inzidenz von 38,9 gemeldet. Wie in der Landeshauptstadt liegt damit auch in einer der größten Städte im Südwesten dieser Wert am fünften Tag in Folge unter 50. Wie in Stuttgart sind auch in der Stadt an Rhein und Neckar von Donnerstag an Lockerungen nach der geltenden Corona-Verordnung des Landes geplant.

