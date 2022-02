Noch keine konkreten Hinweise zum Schwerverletzten aus Forst

Forst (dpa/lsw) - Im Fall eines schwer verletzten Mannes, der an einem Feldweg bei Forst (Landkreis Karlsruhe) gefunden wurde, dauern die Ermittlungen an. Ermittelt werde in alle Richtungen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Man könne noch nichts darüber sagen, ob der 21-Jährige sich selbst verletzt hat oder verletzt wurde. Bisher seien bei den Ermittlern noch keine konkreteren Hinweise eingegangen.

Spaziergänger hatten den Schwerverletzten am Freitag am Waldrand unweit eines abgelegenen Hofs gefunden und Rettungskräfte alarmiert. Der 21-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Er befand sich am Montag nach Auskunft des Sprechers weiter in Behandlung.

