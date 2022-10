Nochmal Dutzende Flugausfälle zum Streik-Abschluss

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Abschluss des dreitägigen Streiks bei Eurowings müssen sich Fluggäste ab Stuttgart auch am Mittwoch wieder auf Dutzende Ausfälle einstellen. Von 88 geplanten Flügen werden nach Angaben des Flughafens 54 gestrichen. Schon in den beiden Vortagen hatten über 100 ausgefallene Verbindungen die Reisepläne der Menschen durcheinandergewirbelt, mehr als die Hälfte der geplanten Flüge war annulliert worden.

Am Donnerstag könne es dann noch vereinzelte Streikauswirkungen geben, etwa wenn Maschinen oder Crews noch nicht dort seien, wo sie sein sollten, sagte eine Flughafensprecherin. Der Normalbetrieb sollte jedoch schnell erreicht werden. Passagieren empfahl sie, sich am Mittwoch und auch am Donnerstag noch vorab über den Status ihres Fluges zu informieren.