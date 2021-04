Notbremse ab Inzidenz von 100: Was ab Montag (19.04.) in Baden-Württemberg gelten könnte

Ab Montag soll in Baden-Württemberg in der Corona-Verordnung bereits die angekündigte Notbremse der Bundesregierung umgesetzt werden. Einer Pressemitteilung des Sozialministeriums vom Freitag (16.04.) zufolge, soll die aktualisierte Verordnung „noch an diesem Samstag notverkündet werden“.

Das Sozialministerium veröffentlicht bereits die Regeln, die ab Montag (19.04.) ab einer Inzdenz von 100 gelten sollen – sofern die zuständigen Ressorts der Verordnung zustimmen.

Wir veröffentlichen die vorläufigen Regeln hier im Wortlaut: