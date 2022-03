Nur ein Kandidat bei Bischofswahl: Ausgang ist dennoch offen

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Wahl des neuen württembergischen Landesbischofs ist nur noch Gottfried Heinzmann als letzter der zunächst drei Kandidierenden im Rennen. Nach dem Rückzug des anfangs unterlegenen Ulmer Dekans Ernst-Wilhelm Gohl schied im dritten Wahlgang und nach den Vorgaben des Wahlsystems am Donnerstag auch die Tübinger Pfarrerin Viola Schrenk aus. Sie erhielt 39 Stimmen, für Heinzmann dagegen stimmten 41 der 86 anwesenden Synodalen, 6 Stimmen waren ungültig. Damit steht im vierten Durchgang nur noch Heinzmann, der Chef eines diakonischen Unternehmens, zur Wahl.

Auch er benötigt für den Erfolg eine Zwei-Drittel-Mehrheit von 58 Stimmen. Die württembergische Landessynode ist allerdings in Fraktionen aufgeteilt, so genannte Gesprächskreise. Beide großen fraktionsähnlichen Gruppierungen, die pietistisch geprägte «Lebendigen Gemeinde» und die liberale «Offene Kirche», besitzen Sperrminoritäten.

Gohl hatte nach zwei Wahlgängen als Kandidat der Mittelgruppierung «Evangelium und Kirche» die Konsequenz aus seinem dritten Platz gezogen. Heinzmann wird von der «Lebendigen Gemeinde» und der «Kirche für Morgen» unterstützt, Schrenk galt als Kandidatin der «Offenen Kirche». Sie wäre bei einem Erfolg die erste Frau an der Spitze der Landeskirche gewesen.

Der amtierende Landesbischof Frank Otfried July erreicht im Juli die Altersgrenze von 68 Jahren. Er war 2005 bereits im ersten Wahlgang ins Amt gewählt worden. Der künftige Amtsinhaber wird für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt und am 24. Juli in Stuttgart ins Amt eingeführt.

Eigentlich ist geplant, dass sich die Synode in Stuttgart bis Donnerstagabend mehrheitlich einigt. Die Abstimmung kann auch am Freitagmorgen oder sogar zu einem noch späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden, wenn sich die Gesprächskreise in der Synode nicht einigen.