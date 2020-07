OB Kuhn kritisiert US-Truppen-Verlegung als «Strafaktion»

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Verlegung Tausender US-Soldaten aus Stuttgart nach Belgien hat der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn kritisiert. «Mit ihrer Entscheidung kündigt die US-Administration unter Präsident Trump Hals über Kopf die seit Jahrzehnten gewachsene, enge Zusammenarbeit in einer Strafaktion gegen einen Verbündeten und ohne Konsens im US-Kongress auf», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch.

Er bedauere die Konzepte der Amerikaner zum Truppenabzug. Stuttgart habe immer gute Beziehungen zu den US-Soldaten, den Zivilangestellten und ihren Angehörigen gepflegt. «Wir müssen nun abwarten, was das genau für die Standorte der US-Truppen in Stuttgart und der Region bedeuten wird und über welchen Zeitraum hinweg», sagte er.

In Stuttgart sitzt neben dem militärischen Hauptquartier «European Command» (Eucom) auch die für US-amerikanische Militäroperationen auf dem afrikanischen Kontinent zuständige Zentrale «Africom». Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, General Tod Wolters, schloss am Mittwoch in Washington auch deren Verlegung nicht aus. Insgesamt könnten die Pläne in Stuttgart etwa 25 000 Streitkräfte, Zivilisten und Angehörige betreffen.