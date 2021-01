OB Mentrup für baldige Öffnung von Kitas und Grundschulen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup hält eine Schließung der Kitas und Grundschulen über den Januar hinaus nicht für vertretbar. In den «Badischen Neuesten Nachrichten» sagte der SPD-Politiker am Donnerstag: «Die Fehlentwicklungen, die dies für Kinder bringt, steht in keinem Verhältnis mehr zur Infektionsgefahr. Wir müssen aber trotzdem die Lehrer und Erzieher besser schützen, etwa durch FFP2-Masken. Auch Grundschüler können Maske tragen, sie machen sich oft sogar einen Spaß daraus. Bei Erziehern und Lehrern könnte man auch über Schnelltests nachdenken oder zumindest diejenigen mit Risikofaktoren in der zweiten Impfwelle berücksichtigen.»

Mentrup plädierte dafür, in absehbarer Zeit dort Verbesserungen verbindlich zu versprechen und dann auch umzusetzen, wo bald der Nutzen bei einer Öffnung größer sei als der Schaden, der zunehmend entstehe. «Wo Einschränkungen gut akzeptiert sind und infektiologisch etwas bringen, könnte die Stellschraube noch weiter gedreht werden, ich könnte mir etwa vorstellen, die abendliche Ausgangssperre vorzuziehen, Richtung 18 oder 19 Uhr.»

