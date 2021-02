Offensivspieler Bouhaddouz und Türpitz verlassen Sandhausen

Sandhausen (dpa/lsw) - Stürmer Aziz Bouhaddouz und Mittelfeldspieler Philip Türpitz verlassen den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen und wechseln mit sofortiger Wirkung in die dritte Liga. Das gaben die Badener am Montag bekannt. Der 33 Jahre alte Marokkaner Bouhaddouz schließt sich nach insgesamt 101 Pflichtspielen für den SVS dem MSV Duisburg an. Der 29-jährige Türpitz, der im Sommer 2019 nach Sandhausen gewechselt war, trägt künftig das Trikot des FC Hansa Rostock. Er kam in der bisherigen Saison nur auf vier Kurzeinsätze.

