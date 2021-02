Ohlicher zieht sich aus VfB-Aufsichtsrat zurück

Stuttgart (dpa) - Der ehemalige Meisterspieler Hermann Ohlicher hat sich aus dem Aufsichtsrat des VfB Stuttgart zurückgezogen. «Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber meine Gesundheit und die Geschehnisse der letzten Monate veranlassen mich zu diesem Schritt», sagte der 71-Jährige in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Montag. «Für mich stand der VfB immer über allen persönlichen Ambitionen.» Ohlicher hatte mit dem VfB 1984 die Deutsche Meisterschaft gewonnen und gehörte dem Aufsichtsrat seit 2016 an.

