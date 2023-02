Orangerot im Anflug: Saharastaub im Südwesten erwartet

Stuttgart (dpa/lsw) - Autobesitzer im Südwesten ohne Garage dürfen wohl die nächste Fahrt zur Waschanlage einplanen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht wieder Saharastaub über Baden-Württemberg hinweg. Vor allem ab der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagvormittag sei mit einer deutlich erhöhten Konzentration des Staubs in der Atmosphäre zu rechnen, sagte ein Sprecher. Weil gleichzeitig Regen aufziehe, könne sich der Staub in einer orangeroten Schicht auf Fahrzeugen und anderen draußen deponierten Gegenständen ablagern. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das Phänomen entsteht, weil Baden-Württemberg in den Einfluss eines Tiefdruckgebiets gerät. Die Strömung zieht aus südwestlicher Richtung von Marokko und Algerien bis Süddeutschland und bringt den in Nordafrika freigesetzten Staub mit sich. Auch im Frühjahr vergangenen Jahres hatte mehrfach ein sich rötlich färbender Himmel die Menschen im Land fasziniert - und Autohalter verärgert.

Am Donnerstagmittag soll der Regen nach Osten abziehen. Vereinzelt sei noch im Bergland mit Schauern zu rechnen, möglicherweise auch mit Gewittern, hieß es vom DWD. Die Nacht auf Freitag bleibt trocken.