Ordnungsamt kontrolliert Ersatz-Wasen in Stuttgarter Kneipen

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil das 175. Cannstatter Volksfest coronabedingt in diesem Jahr ausfällt, bieten einige Stuttgarter Wirte in ihren Lokalen eine Art Ersatz-Wasen an. Die Stadt Stuttgart hat da ein Auge drauf. Mini-Wasen seien Veranstaltungen, die laut Ordnungsamt von der erteilten Konzession gedeckt sind. «Es ist okay, dass es ein Motto gibt, die Gäste sich kleiden und die Speisen und Getränke Volksfestcharakter haben», sagte Sven Matis, Sprecher von Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der eigentlich an diesem Freitag das erste Wasenfass anstechen sollte.

Wichtig sei, dass die Vorgaben der Corona-Verordnung eingehalten werden. «Das Bedürfnis nach Nähe und Ausgelassenheit ist verständlich, beides steigert das Risiko von Infektionen», sagte Matis. Deswegen gehe man Hinweisen zu Verstößen gegen die Corona-Regeln nach. «Die Kollegen vom Ordnungsamt werden sich einen persönlichen Eindruck verschaffen. Gegebenenfalls folgt nach der Kontrolle die Sanktion.»