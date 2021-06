Ortsschild von Asbach zum sechsten Mal gestohlen

Obrigheim (dpa/lsw) - Bereits zum sechsten Mal binnen zwölf Monaten haben Unbekannte das Ortsschild von Asbach im Neckar-Odenwald-Kreis gestohlen. «Das Ortsschild der Gemeinde Asbach scheint sich bei Dieben einer großen Beliebtheit zu erfreuen», hieß es am Mittwoch in einer Polizeimitteilung. Das Dorf Asbach gehört seit fast fünf Jahrzehnten zu Obrigheim. Das Schild des Ortsteils sei vermutlich in der Zeit vom 18. bis zum 25. Mai gestohlen worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

