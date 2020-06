Pärchen entdeckt Handgranate an Baggersee

Hockenheim (dpa/lsw) - Ein junges Paar hat am Ufer des Hockenheimer Baggersees (Rhein-Neckar-Kreis) eine Handgranate entdeckt. Die jungen Leute alarmierten am Mittwochabend die Polizei, die nach einer ersten Begutachtung den Kampfmittelräumdienst zu Hilfe rief. Die Experten identifizierten den Fund als Granate aus der Zeit des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien. Den Polizeiangaben von Donnerstag zufolge enthielt die Granate noch Sprengstoff, aber der Zünder fehlte. Die Polizei versucht nun herauszufinden, ob die Granate schon lange dort gelegen hatte und freigespült wurde oder ob jemand sie dort in jüngster Zeit entsorgt hat.