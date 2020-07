Paralympics-Sieger Kappel stößt Weltrekord

Bad Boll (dpa) - Paralympics-Sieger Niko Kappel hat den Weltrekord im Kugelstoßen auf 14,30 Meter verbessert. Der 25-Jährige übertraf am Sonntag bei einem Wettkampf in Bad Boll die alte Bestmarke des Briten Kyron Duke um elf Zentimeter. Zwei Wochen zuvor hatte der zweimalige Behindertensportler des Jahres in Stuttgart zwar bereits 14,40 Meter weit gestoßen, allerdings wurde der Rekord damals nicht offiziell anerkannt, weil der Wettkampf zu kurzfristig angesetzt worden war. Diesmal geht Kappel aber von einer Anerkennung durch das Internationale Paralympische Komitee aus.

«Ich bin mega glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe. Es lief wieder alles unglaublich gut, mein Knie hat super mitgemacht und ich habe mich einfach gut gefühlt. So kann es weitergehen», sagte Kappel.