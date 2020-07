Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 48 Jahre alter Fußgänger ist in Karlsruhe von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er war mit einem Kinderwagen unterwegs, welcher jedoch glücklicherweise leer war, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Lebensgefahr habe für den Mann nicht bestanden. Wie genau es zum Zusammenstoß in der Nacht auf Mittwoch kam, war zunächst unklar.