Pelletheizungs-Notfall: Sechs Verletzte, teils Lebensgefahr

Hinterzarten (dpa/lsw) - In einem Hotel in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind wegen einer nicht richtig funktionierenden Pelletheizung sechs Menschen verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich. Sie erlitten am Dienstagmorgen Kohlenmonoxidvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte räumten das Hotel. Den Angaben nach war der Ausgangspunkt im Heizungskeller des Hotels.

Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und konnte es anschließend wieder freigeben; mit Ausnahme des direkt betroffenen Bereichs bei der Heizungsanlage. Die genaue Ursache des Unfalls ist bisher unklar.