Per Notruf: Frau beleidigt mehrfach Polizisten

Baden-Baden (dpa/lsw) - Von einer Telefonzelle aus hat eine Frau in Baden-Baden immer wieder den Notruf gewählt, um die Beamten am anderen Ende der Leitung zu beleidigen. Sie habe über mehrere Stunden hinweg wiederholt im Lagezentrum angerufen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine zufällig vorbeifahrende Streife entdeckte die Frau dann am frühen Samstagmorgen in der Telefonzelle, während sie gerade noch in ein Gespräch mit einem Beamten vertieft war und «gewisse Kraftausdrücke» verwendete. Die Betrunkene muss sich nun wegen Beleidigung und Missbrauchs des Notrufs verantworten.

