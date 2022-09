Pferd bricht in Holzbrücke ein: Schwierige Rettung

Murg (dpa/lsw) - Ein Pferd ist am Sonntag in einer dramatischen Aktion aus einer hilflosen Lage im Wald gerettet worden. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, brach das Pferd beim Überqueren einer Brücke in Murg (Kreis Waldshut) aus bislang ungeklärter Ursache mit den Hinterbeinen ein. Feuerwehrleute stabilisierten das Tier mit Holz unter den Beinen, damit es wieder festen Boden unter den Hufen bekam und entlastet wurde. Ein Teil der Brücke wurde demontiert und einige Bäume wurden gefällt, um die Befreiung des Tieres zu erleichtern. Eine Tierärztin sedierte das Pferd, weil es sehr aufgeregt war.

Um den Bauch wurde ein Rettungsnetz gelegt, ein Frontlader, der an einem Traktor angebracht war, hievte das Tier nach oben. Die Aktion dauerte zwei Stunden. Nach weiteren eineinhalb Stunden stand das Pferd wieder auf eigenen Beinen und wurde in eine Tierklinik gebracht. Es blieb unverletzt.