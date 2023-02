«Pffft!»: Strobl vergleicht U-Ausschuss mit Soufflé

Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl hat den parlamentarischen Untersuchungsausschuss, in dessen Fokus er selbst steht, mit einem Soufflé verglichen - und diesen damit als aufgeblasen und substanzlos kritisiert. Der Untersuchungsausschuss werde vermutlich bis zu seinem Lebensende verlängert, sagte Strobl auf Nachfrage augenzwinkernd der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Wissen Sie, was ein Soufflé ist? Da ist viel Luft drin - und nach einer gewissen Zeit macht's Pffft», sagte der CDU-Politiker zu den parlamentarischen Untersuchungen.

Strobl berichtete, er habe das Vergnügen gehabt, einmal 15 und dann noch Mal neun Stunden am Stück im Ausschuss vernommen zu werden. Er könne mit den Ergebnissen dieser zärtlichen Zeugeneinvernahme ganz gut leben und stehe für weitere 15-stündige Zeugeneinvernahmen zur Verfügung, sagte Strobl wörtlich. Seine Kondition sei gut. Die Menschen, die er draußen treffe, beschäftige das aber kaum.

Der Untersuchungsausschuss dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Strobl. Ein inzwischen suspendierter Inspekteur der Polizei soll in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Der Skandal wird ab April vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt. Strobl hatte ein Schreiben des Anwalts des Inspekteurs an einen Journalisten weitergereicht - und war deshalb ebenfalls unter Druck geraten. Die Ermittlungen gegen den Minister wurden aber vor kurzem gegen Zahlung einer Geldauflage von 15.000 Euro eingestellt.

Die Opposition nutzt den Ausschuss, um Strobl unter Druck zu setzen, und fordert schon lange den Rücktritt des Ministers und Vize-Regierungschefs. Der Untersuchungsausschuss müsse sich entscheiden, ob er tatsächlich etwas untersuchen wolle, es ihm um die Sache gehe - oder nur um parteipolitische und persönliche Anliegen, sagte Strobl. «Kluge Mitglieder in Untersuchungsausschüssen sagen nicht schon vorher, zu welchen Ergebnissen sie am Ende der Untersuchung kommen.»

Ein Soufflé (Französisch: aufgeblasen) ist eine leichte Eierspeise, dessen luftige Konsistenz aus geschlagenem Eiweiß entsteht. Auf die Frage, ob die Luft nun aus seiner Sicht raus sei im Ausschuss, sagte Strobl: «Es wird auch immer wieder Luft in das Soufflé reingeblasen. Das ändert freilich nichts daran: Nach ein paar Tagen macht es wieder Pffft.»